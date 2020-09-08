Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun yaşamını yitirdi

Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavi gören Türk halk müziğinin usta isimlerinden Taner Olgun'dan (44) üzen haber geldi. Olgun amansız virüse yenik düşerken ölümü sevenlerini üzdü. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

TANER OLGUN KİMDİR?

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Taner Olgun 44 yaşındaydı. Özellikle seslendirdiği türkülerle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.İlk bestesi 'Gelin Eyledim' kaseti ile ismini duyuran sanatçı daha sonra 'Sen olsan ağlaman mı', 'Gel gel', 'Yar ağladı ben ağladım', 'Hasret çektiren utansın', 'Olma sakın', 'Gidelim mi kara gözlüm ne dersin' gibi birçok başarılı türkü seslendirdi.