Trump son 1 yılda 600 milyon dolar kaybettiKoronavirüse tedavisi süren Ali Babacan'ın sağlık durumu belli olduSözde KCK Basın ve İletişim Sorumlusu Dozdar Hamo etkisiz hale getirildiOn Sekiz Mart Üniversitesi'nden 8 dakikada sonuç veren test kiti müjdesiDoya Doya Moda 9 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı mahkemece tutuklandıCHP'li Didim Belediye Başkanı kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiAboubakar, Porto ile olan sözleşmesini feshetti!Osmaniye’de define avcıları operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıAfganistan'da bombalı sakl
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun yaşamını yitirdi

Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun yaşamını yitirdi

Türk Halk müziği sanatçısı Taner Olgun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun yaşamını yitirdi

Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan  ve tedavi gören Türk halk müziğinin usta isimlerinden Taner Olgun'dan  (44) üzen haber geldi. Olgun amansız virüse yenik düşerken ölümü sevenlerini üzdü. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

TANER OLGUN KİMDİR?

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Taner Olgun 44 yaşındaydı. Özellikle seslendirdiği türkülerle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.İlk bestesi 'Gelin Eyledim' kaseti ile ismini duyuran sanatçı daha sonra 'Sen olsan ağlaman mı', 'Gel gel', 'Yar ağladı ben ağladım', 'Hasret çektiren utansın', 'Olma sakın', 'Gidelim mi kara gözlüm ne dersin' gibi birçok başarılı türkü seslendirdi. 

Koronavirüse yakalanan türkücü Taner Olgun yaşamını yitirdi

 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT
1 Yorum