Koronavirüse yakalananlar dikkat! Akciğerleriniz büyük tehlikede

Uzmanlar, salgın nedeniyle akciğer hastalıklarından biri olan Tüberküloz yani bilinen adıyla verem teşhisinin azaldığını ancak ölümlerin devam ettiğini önemle vurguluyor. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Şeref Özkara, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" dolayısıyla halk arasında "verem" olarak da bilinen tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

“1,5 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBETTİ”

Dünya genelinde her yıl 10 milyon tüberküloz hastası görüldüğünü fakat bu hastaların ancak yüzde 60-70'ine tanı konulabildiğini vurgulayan Özkara, yılda 1,5 milyon insanın da tüberküloz nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

COVID-19 salgınında insanların sağlık kontrollerini geciktirmesinin tüberküloz teşhis oranlarını da düşürdüğünü söyleyen Özkara, 2019'da dünyada 7 milyon kayıtlı ve tedavi edilen hasta bulunmasına karşın bu oranın 2020'de salgınla birlikte 5,8 milyona düştüğüne, birçok hastanın tanı alamadığını da sözlerine ekledi.

“SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU DÜŞÜK”

Prof. Dr. Özkara, COVID-19 salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hastalık tanısıyla ilgili süreçleri olumsuz etkilediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de tanı alan tüberküloz hasta sayımız her yıl yüzde 5 düşüyordu fakat bu sene yüzde 20 düştü. Dünyada da yüzde 20 düştü. Hindistan'da ise kayıtlı hasta sayısı yüzde 42 azaldı. Eski hasta ve ölüm oranları aynı şekilde devam ediyor ama tanı konan sayısı düşüyor. Çünkü sağlık kuruluşlarına başvuru oranı düşük. Dolayısıyla salgın veremle mücadele programlarını olumsuz etkiledi."

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