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  3. Koronavirüsle mücadele eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan hayatını kaybetti!

Koronavirüsle mücadele eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan hayatını kaybetti!

Pandemi bir sağlık çalışanını daha hayattan kopardı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllardır Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Murat Uludoğan koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan hayatını kaybetti!

Uzun yıllar boyunca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nder Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Murat Uludoğan 53 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan hayatını kaybetti!

Bir süre önce çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Uludoğan, ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan Dr. Ali Murat Uludoğan yaşam mücadelesini kaybetti.

Dr. Ali Murat Uludoğan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde görev yaparken geçen yıl kasım ayında buradaki görevinden aynı hastanede başka bir birimde görevlendirilince hasta yakınları hastane önünde toplanarak Dr. Ali Murat Uludoğan'ın hastalara ve hasta yakınlarına çok iyi davrandığını belirterek, buradaki görevinden alınmaması için eylem yapmıştı.

Koronavirüsle mücadele eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan hayatını kaybetti!

Acı haberi Türk Tabipler Birliği'de resmi twitter hesabından yayınladıkları bir paylaşımla duyurdu:

 

 

 

Kaynak: samsunhaber.com

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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