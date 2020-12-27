Uzun yıllar boyunca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nder Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Murat Uludoğan 53 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Uludoğan, ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan Dr. Ali Murat Uludoğan yaşam mücadelesini kaybetti.

Dr. Ali Murat Uludoğan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde görev yaparken geçen yıl kasım ayında buradaki görevinden aynı hastanede başka bir birimde görevlendirilince hasta yakınları hastane önünde toplanarak Dr. Ali Murat Uludoğan'ın hastalara ve hasta yakınlarına çok iyi davrandığını belirterek, buradaki görevinden alınmaması için eylem yapmıştı.

Acı haberi Türk Tabipler Birliği'de resmi twitter hesabından yayınladıkları bir paylaşımla duyurdu:

#Ölüyoruz

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat ULUDOĞAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/MBPU9ho1I3 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 27, 2020

Kaynak: samsunhaber.com