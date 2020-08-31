Koronavirüslü yolcu uçağa bindi, 12 kişi karantinaya alındı

İstanbul'dan Denizli'ye uçakla yolculuk yapan bir yolcunun sorumsuzluğunun bedelini çevresinde bulunanlar ödedi.

YAKINLARI İHBAR ETTİ

Türk asıllı Almanya vatandaşı bir kadın, yeni tip koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen dün uçakla Denizli'ye geldi.

Kadının sağlık durumunu bilen yakınlarının ihbar etmesi üzerine, Çardak Havalimanı'na sağlık ekipleri sevk edildi.

UÇAKTAKİ 12 YOLCU KARANTİNAYA ALINDI

Saat 21.30'da perona yaklaşan uçağa giren sağlık personelleri, ismi açıklanmayan kadını izole ederek hastaneye götürdü.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.

30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 42 hasta vefat etti, 1027 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

BAKAN KOCA: "AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. " ifadelerini kullandı.