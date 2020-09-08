Bismil'den sınırda görev yapan asker ve sağlıkçıların pekmez himetiBAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına bir tepki de Fas'tanKanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 9 Eylül ÇarşambaHatayspor'un anlaştığı Adama Traore kimdir?Ankara Valiliği açıkladı! 47 şüpheli için ihalede rüşvet soruşturması!SEY Vakfı öğrenciler için heykel tasarım yarışması başlattıFOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Hatayspor'da Adama Traore ile prensip anlaşmasına varıldı!Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba yayın akışıİtalya ile Türkiye arasında güneş enerjisi santral sözleşmeleri
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Koronavirüste İsrail'den yeni rekor

Koronavirüste İsrail'den yeni rekor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sürecinde vaka sayıları birçok ülkede hızla artarken bir rekor da İsrail'den geldi. Ülkede son 24 saatte 3 bin 392 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 135 bin 43'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüste İsrail'den yeni rekor

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 392 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 40 bin 382 test yapıldığı, bunun 3 bin 392'sinin pozitif olduğu belirtildi. Ülkede böylece toplam vaka sayısının 135 bin 43'e yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 463'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı. Aktif vaka sayısının 27 bin 723'e yükseldiği İsrail'de, 106 bin 294 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

Koronavirüste İsrail'den yeni rekor

NETANYAHU'DAN 'ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR' UYARISI'

İsrail'de son olarak 3 Eylül'de bir günde 3 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bunun virüsün ülkede görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklanmıştı. Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT