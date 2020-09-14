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  3. Koronavirüste son bilanço: Hinditan'da ölü sayısı hızla artıyor

Koronavirüste son bilanço: Hinditan'da ölü sayısı hızla artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel çapta son veriler geldi. Bu bilgilere göre, son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü.Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Koronavirüste son bilanço: Hinditan'da ölü sayısı hızla artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 71 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye çıktı.

Koronavirüste son bilanço: Hinditan'da ölü sayısı hızla artıyor

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 780 bin 107 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüste son bilanço: Hinditan'da ölü sayısı hızla artıyor

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 415 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 131 bin 625'e, vaka sayısı da 14 bin 768 artarak 4 milyon 330 bin 455'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 573 bin 958 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüste son bilanço: Hinditan'da ölü sayısı hızla artıyor

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 217 artarak 70 bin 821'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 408 artışla 668 bin 381'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 471 bin 623 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Berna Akkaya
Editör


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