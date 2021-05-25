Koronavirüste yeni tehlike: Üçlü mutasyon

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiliz sağlık yetkilileri şu ana dek AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa sebep olma ya da koronavirüs aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını belirtti.

Yeni üçlü mutasyonun henüz araştırma aşamasında olan bir tür diyerek nitelendiren Halk Sağlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Üçlü mutasyona ilişkin yapılan aaştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğunun belirlenmesi halinde, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

ÜÇLÜ MUTASYON NE DEMEK?

Koronavirüsün diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) Güney Afrika ve Brezilya, (N439K) İskoçya ve (P681H) İngiltere'de görülen koronavirüs türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi.

Üçlü mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

DR. KEV SMITH'TEN 'ÜÇLÜ MUTASYON' AÇIKLAMASI

Üçlü mutasyonun birkaç hafta önce ilk kez keşfedildiğini ve şu an araştırıldığını belirten Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer korona virüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz"

Sheffield'ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, İngiltere Halk Sağlığı ve NHS'nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tembih ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve kapalı alanlarda maske takın" dedi.