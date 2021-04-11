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Koronavirüsten aynı günde vefat eden yaşlı çift defnedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde koronavirüs sebebiyle hayatını aynı günde kaybeden yaşlı çift, yan yana defnedildi.

Koronavirüsten aynı günde vefat eden yaşlı çift defnedildi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle'de yaşayan ve bölgede yaklaşık 35 yıldır esnaflık yapan Mahizer ve Zihni Ergül çiftinin bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evde tedavi gören çift, daha sonra rahatsızlanmaları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift, dün gece birkaç saat ara ile hayatını kaybetti. 4 çocukları olan yaşlı çiftin cenazesi dün öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yaşlı çifti son yolculuklarında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çiftin yakınları ve komşuları yalnız bırakmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüsten aynı günde vefat eden yaşlı çift defnedildi

Koronavirüsten aynı günde vefat eden yaşlı çift defnedildi

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