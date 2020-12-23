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Koronavirüsten ölen adam için online mevlit okutuldu

Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları internet üzerinden bir araya gelerek canlı yayında mevlüt okuttu. Salgının bulaş riski nedeniyle bir araya gelmeyen aile üyeleri uzaktan bağlantıyla böyle bir çözüm bulduklarını söyledi. Online mevlite Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet edenler de katıldı.

Koronavirüsten ölen adam için online mevlit okutuldu

Osmaniye'de yeni tip korona virüse yakalanan 78 yaşında Ahmet Yılmaz bir süredir Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Hastalığı ağır geçiren Yılmaz'dan acı haber geldi. Koronavirese yenik düşen yaşlı adamın cenaze töreni salgın nedeniyle online ortamda yapıldı. Aile bireyleriyle internet üzerinden bağlantı kuran aile, canlı yayınla Yılmaz’ın anısına mevlit okuttu.

''BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK''

Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet eden aile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın kardeşi Osman Yılmaz, korona virüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.

Taziye evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Koronavirüsten ölen adam için online mevlit okutuldu

ASRİ MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın cenazesi, belediye görevlilerince korona virüs tedbirler kapsamında asri mezarlığa defnedildi.

Koronavirüsten ölen adam için online mevlit okutuldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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