Koronavirüsten ölen adam için online mevlit okutuldu

Osmaniye'de yeni tip korona virüse yakalanan 78 yaşında Ahmet Yılmaz bir süredir Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Hastalığı ağır geçiren Yılmaz'dan acı haber geldi. Koronavirese yenik düşen yaşlı adamın cenaze töreni salgın nedeniyle online ortamda yapıldı. Aile bireyleriyle internet üzerinden bağlantı kuran aile, canlı yayınla Yılmaz’ın anısına mevlit okuttu.

''BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK''

Kur'an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet eden aile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın kardeşi Osman Yılmaz, korona virüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.

Taziye evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

ASRİ MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın cenazesi, belediye görevlilerince korona virüs tedbirler kapsamında asri mezarlığa defnedildi.