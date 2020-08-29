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Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!

Denizli'de bir hastanede koronavirüs yüzünden ölen bir kişinin evinin önünde kurulan taziye çadırını polis kaldırdı. Taziyeye gelen 50 kişi ise ekipler tarafından megafonla uzaklaştırıldı.

Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda COVİD-19 salgınında ölen bir kişinin evinin önünde kurulan taziye çadırı polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, gelen vatandaşları evden uzaklaştırırken açılan taziye çadırı ise ekiplerce toplandı.

Denizli'deki bir hastanede koronavirüs tedavisi gören S.B. bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının talebi doğrultusunda, S.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Karaman Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki evinin önüne Merkezefendi Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. 

Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!

Bazı vatandaşların cenaze evinin önünde kalabalık oluştuğunu belirterek durumu şikayet etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 


Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!

Taziyeye gelen yaklaşık 50 kişi, polis ekipleri tarafından megafonla evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı. Taziye çadırı ve evin önünde bulunan sandalyeler, polis ekiplerinin talimatı doğrultusunda belediye personelleri tarafından kaldırıldı. 

Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!

Okan Gül
Video Editörü


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