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  3. Koronavirüsten ölenleri yıkamak için para isteyen imam hakkında karar verildi!

Koronavirüsten ölenleri yıkamak için para isteyen imam hakkında karar verildi!

Aydın'da bir devlet hastanesinde görevli 49 yaşındaki imam Lütfullah G. 'nın koronavirüsten ölen kişilerin cenazelerini yıkamak için yakınlarından para aldığı belirlendi. Görev yeri değiştirilen imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Koronavirüsten ölenleri yıkamak için para isteyen imam hakkında karar verildi!

Aydın'da yaşanan skandal olayda, Sağlık Müdürlüğü tarafından devlet hastanesi gasilhanesinde görevlendirilen Lütfullah G.'nin (49) koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için yakınlarından 'Bu cenaze virüslü' diyerek 650- 1000 lira istediği ortaya çıktı.

Olayın ardından imam Lütfullah G., görevinden alınıp hakkında soruşturma açıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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