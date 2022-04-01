Koronavirüsten sonra şimdi de bu! DSÖ'den yeni salgın uyarısı: Sinyaller alıyoruz, risk artıyor!​​​​​​​

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi, koronavirüsten sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yetkililer, Zika, dang humması (sivrisineklerle bulaşan hastalık) ve kene gibi böcek kaynaklı patojenlerin bir sonraki pandemiyi tetikleyebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyorlar.

''RİSK ARTIYOR''

Listenin başında sivrisinekler ve keneler gibi eklembacaklılar tarafından yayılan Zika, sarı humma, Chikungunya ve dang gibi bir grup patojenler yer alırken, DSÖ'nün küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık ekibinin direktörü Dr Sylvie Briand, "İki yıllık Covid-19 pandemisinden geçtik ve yüksek etkili olaylara hazırlıklı olmamanın 'maliyetini' zor yoldan öğrendik. 2003'te Sars ile bir sinyal aldık. 2009’da influenza salgınıyla birlikte bu tür salgınların gelebileceğini gördük. Bir sonraki pandemi, büyük olasılıkla yeni bir arbovirüs (eklembacaklılardan geçen virüs) nedeniyle olabilir. Ayrıca riskin arttığına dair bazı sinyaller de alıyoruz.

Halihazırda arbovirüsler, yaklaşık 3,9 milyar insanın yaşadığı tropikal ve subtropikal bölgelerde bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor ancak yaygınlık artıyor'' dedi.

VAKA SAYISI BİNLERDEN MİLYONA YÜKSELDİ

Dr Briand, 2016'dan bu yana 89'dan fazla ülkenin Zika salgınlarıyla karşı karşıya kaldığını, sarıhumma riskinin ise "2000'lerin başından beri yükselişte olduğunu" söyledi. Bu arada, DSÖ'ye bildirilen dang humması vakalarının sayısı 2000'de yaklaşık 505.000'den 2019'da 5.2 milyona yükseldi.

İngiliz doktor Jeremy Farrar da,"Bu hastalıklar zamanımızın hastalıklarıdır" diye uyararak, ''iklim değişikliği, kentleşme ve küreselleşme de dahil olmak üzere salgınların itici güçlerinin örneğin, sarı hummanın Asya'ya ulaştığını veya Afrika'da dang hummasının arttığını bunların '21. yüzyılın olayları' olduğunu söyleyebiliriz'' dedi ve ekledi: 21. yüzyıl bağlamında, bu hastalıkların bu kadar önemli olmasının nedeni budur.

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DSÖ genel müdür yardımcısı Dr Ren Minghui, "Kentsel nüfus artmaya devam ettikçe, bu hastalıkların tehdidi daha endişe verici hale geliyor. Yakın yaşam düzenlemeleri bu virüsün yayılmasını artırdığından, gelecekte sağlık sistemleri üzerinde feci etkiyi önlemek için bu zorlukları şimdi ele almalıyız" ifadelerini kullandı.