Koronavirüsü atlatan doktor: Hareket etmek bile ızdıraptı!

Tokat Devlet Hastanesi'nde bulunan pandemi servisinde görevli Uzman Doktor Orhan Yıldız, 7 Ağustos tarihinde grip ve yüksek ateş gerekçesiyle hastanenin pandemi polikliniğine başvurdu. Evli ve iki çocuk babası Yıldız'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkınca kendi evinde tedaviye başlandı. 14 günlük karantina sürecinin 10. gününde hastalığı yenen Yıldız, yapılan son testin negatif çıkmasının ardından görevine döndü. Hastalık sürecinde yaşadıklarını DHA'ya anlatan Yıldız, virüsün kendisini ne kadar sarstığını belirterek vatandaşları uyardı.

"VİRÜS TAM YERLEŞMEDİĞİ HALDE AKCİĞERLERİM AĞRIYORDU"

Uzman Dr. Orhan Yıldız, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatırken erken teşhisin önemine değindi. Yıldız, "Pandemi servisi sorumluluğu yapıyordum. İlk zamanlarda hafif bir burun akıntısıyla başladı. Acaba üşüttüm mü, diye düşündüm. İkinci gün ateş başladı. Ama bildiğiniz gibi bir ateş değil. 38 derece ama sizi 40 derece gibi sarsıyor. Üçüncü gün artık dayanılmaz bir hale gelince pandemi polikliniğine başvurdum. Akşam da pozitif olduğumu öğrendim. Tomografimi çektirdim. Akciğerlerim de ağrıyordu. Nefes almakta zorlanıyordum ama tam akciğerlerime yerleşmemişti. Arkadaşlarım hemen tedavime başladılar." şeklinde konuştu.

"HAREKET ETMEK, YEMEK YEMEK, KOKU ALAMAMAK IZDIRAPTI"

Bu süreçte hareket etmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu, bir süre sonra koku algısını tamamen yitirdiğini ve bu nedenle yemekleri sadece sıcak ve soğuk olarak nitelendirebildiğini belirten Yıldız, "O dönemde de evde de tedavi olma imkanım vardı. Bunu önceleri hastanede veriyorduk. Ama yeni çıkan kararla evde de verilebiliyor. Kemikleriniz patlayacakmış gibi ağrıyor. Gece hayatta uyuyamıyorsunuz. Uyku kesinlikle yoktu. O dönemde hareket etmek bile bir ızdıraptı. Mesela duşa giriyorsunuz, demirli zincirlerle vurulmuş gibi tüm kaslarınız ağrıyor. Ben bunu ilk 5 gün çok çektim. Ondan sonra koku alamadım. Koku almanın müthiş bir şey olduğunu hastalıktan sonra anladım. Ağızda tat yok, acıkınca yiyorsunuz. Bunu da mecburen yiyorsunuz. Yemezseniz bu hastalıkla baş edemezsiniz. Yemekleri sadece soğuk ve sıcak olarak algılıyordum. 10'uncu günden sonra normale döndüm. 14'üncü günden sonra tekrar işimin başına döndüm." dedi.

"KASLAR, İÇİNDE BOMBA PATLAYACAK GİBİ AĞRIYOR"

Kaldığı odada 14 gün boyunca yalnız olduğunu ve vakit geçirmek için pencereden, dışarıda bisiklet süren çocukları seyrettiğini anlatan doktor, "Bu hastalıkta çektiklerimi insanlar görse kesinlikle ve kesinlikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarlardı. Kas ağrıları, içinde bomba patlayacak, kasınıza bir iğne batırayım da içindeki havayı boşaltayım gibi ağrıyor. Bizler de maske ve mesafe olaylarına dikkat ediyoruz. Ama sonuçta pandemide çalışıyoruz. Herkesten duyuyoruz 'Ben çok ağır grip geçirdim'. Ben bu hastalığı atlattım. Öyle değil. Ben ağır grip geçirdiğim zaman günlük 5-10 kilometre koşuyordum. Bunda 10 kilometre yürümek değil 1 metre yürümek bile büyük bir ızdıraptır. Benim herkese diyeceğim; maskemize kesinlikle dikkat edelim. Hijyen temizliğine dikkat edelim. Mümkün olduğunca bu süreçte ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.