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  3. Koronavirüsü atlatan kadın intihara kalkıştı! Kendini attığı sitede bir detay dikkat çekti...

Koronavirüsü atlatan kadın intihara kalkıştı! Kendini attığı sitede bir detay dikkat çekti...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığı atlatan ancak bu kez de psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan 41 yaşındaki kadın, bir dairenin 13. katına çıkarak pencereden kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, aynı sitede bir süre önce bir kedinin patilerinin kesilmiş halde bulunması dikkat çekti.

Koronavirüsü atlatan kadın intihara kalkıştı! Kendini attığı sitede bir detay dikkat çekti...

Selahattin Eyyubi Bulvarı 256. sokaktaki bir sitede dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Ayşegül D., bir süre önce eşinden boşandı. Ardından koronavirüse yakalanan kadın tedavisinin ardından hastalığı atlattı ancak bu kez de psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. 

İNTİHAR EDEN KADINI TAHTA ZEMİN HAYATTA TUTTU

İddiaya göre daha önce yaşadığı ve akrabasının bulunduğu siteye giden Ayşegül D., çatışa çıkmaya çalıştı. Çatı katının kilitli olduğunu gören kadın, daha sonra 13'üncü katta bina içerisindeki pencereye çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ayşegül D., bina giriş kapısının üzerinde bulunan tahta zemine çarptıktan sonra yere düştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sesin duyulması üzerine bölgeye giden vatandaşlar Ayşegül D.'nin yerde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşegül D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koronavirüsü atlatan kadın intihara kalkıştı! Kendini attığı sitede bir detay dikkat çekti...

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ayşegül D.'nin intihar ettiği apartmanda geçtiğimiz günlerde patileri kesilmiş vaziyette kedi bulunmuştu.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Koronavirüsü atlatan kadın intihara kalkıştı! Kendini attığı sitede bir detay dikkat çekti...

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