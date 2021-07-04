Koronavirüsü geçirenlere tek doz BioNTech aşısı uygulanacak! Bakanlık ikinci doz için alınan randevuları iptal etti
Sağlık Bakanlığının aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, koronavirüsü geçiren vatandaşlara ikinci dozun uygulanmayacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz'daki açıklamasında aşılama kampanyalarında 1 milyonu geçtiklerini duyurmuştu. Aşılamalar son sürat devam ederken koronavirüsü geçiren hastalar için yeni bir açıklama geldi.
Koronavirüsü atlatan ve birinci doz BioNTech aşısını olan vatandaşların ikinci doz randevular iptal edildi. Bakanlık tarafından gönderilen kısa mesaj (SMS) ile duyurulan bilgilendirmede, "Covid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM!
3 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, verileri, "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaşıldı. İşte o tablo;