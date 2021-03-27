Koronavirüsü hiçe sayan asker eğlencesi! Silahlar susmadı

Koronavirüs kısıtlamaları hayatımıza bir çok yenilik getirdi. Uzmanlar sosyal mesafe kurallarının, pandemiden kurtulmanın öncelikli koşulu olduğunu belirtiyor. Ancak buna rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı manzaralar objektiflere yansıyor. Antalya'da bir grup gencin yaptığı asker eğlencesinde sosyal mesafe yine unutuldu.

HAVAYA ATEŞ AÇIP TEHLİKE SAÇTILAR

Vaka sayılarının arttığı günümüzde mutasyonlu virüsle, bulaşma oranları da arttı. Kırmızı alarm veren illerden olan Antalya'da bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti. Arkadaşlarını askere uğurlayan gençler, koronavirüs tedbirlerini yok saydı. Sessiz sedasız uğurlama yapmak yerine meşale ve havai fişeklerle kutlama yapmayı tercih ettiler. Pandemi kurallarının ihlal edilmesinin yanı sıra, havaya ateş edilmesiyle kutlamanın dozu aşıldı.

Maske ve sosyal mesafesiz müzik eşliğinde eğlenmeye devam eden gençlerin, bu anları sosyal medya hesaplarından ‘Mermi gibi git gel kardeşim’, Artık Samsun düşünsün’ yazısıyla paylaşması ise dikkat çekti.