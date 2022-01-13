Koronavirüsü yenen erkek dehşete düştü! Penis boyu küçüldü, hayatı alt üst oldu

Dünyada ve Türkiye'de devam eden koronavirüs salgını milyonlarca kişiyi hayattan koparmaya ve hasta etmeye devam ediyor. Özellikle hastalığı atlatan bireylerde bir süre sonra çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Tat ve koku kaybı ilk akıllara gelen uzun süreli sorun olarak göze çarparken bir erkeğin söyledikleri ise Kovid-19'un bıraktığı etkileri yeniden gündeme getirdi.

"ORTALAMANIN ALTINDA KALDIM"

İsmini açıklamayan bir erkek salgını yendikten sonra penis boyutunun küçüldüğünü ifade etti. Konuya ilişkin olarak konuşan kişi, “30'lu yaşlarımda heteroseksüel bir erkeğim. Geçen yılın temmuz ayında Covid'e yakalandım ve çok hastaydım” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Hastaneden çıktığımda sertleşme sorunu yaşadım. Bunlar biraz tıbbi müdahale ile yavaş yavaş iyileşti, ancak kalıcı bir sorunla karşı karşıya kaldım.

Penisim küçüldü. Hastalanmadan önce ortalamanın üzerindeydim, çok büyük değildim ama kesinlikle normalden daha büyüktüm. Şimdi yaklaşık bir buçuk inç kaybettim ve kesinlikle ortalamanın altında kaldım.”

DOKTORLAR KALICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Doktorların bu konu hakkındaki görüşlerini de anlatan erkek," Doktorlarım muhtemelen kalıcı olduğunu düşünüyorlar. Gerçekten önemli olmamalı, ancak yataktaki yeteneklerime olan özgüvenim üzerinde derin bir etkisi oldu.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bazı ürologlar koronavirüsün kan damarlarında hasara neden olabileceğini öne sürdüler. Covid'e yakalanan 3 bin 700 kişinin incelenen verilerine göre 200 kişiden bazılarının ender olarak penis küçülmesi yaşadıkları belirlendi.