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Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği belirtildi. 

Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Yapılan araştırmanın sonuçları mBIO isimli dergide yayımlandı. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Teksas Üniversitesinde 5 binin üzerinde hasta görevli uzmanlar tarafından incelendi.

YAZ AYLARINDAKİ İKİNCİ DALGADA YÜZDE 99,9'A ÇIKTI

Koronavirüsü daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.  

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti. 

Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

285 MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı. 

Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Berkem Temizel
Gece Editörü


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