Koronavirüsün ölümcül nedeni ortaya çıktı! En önemli sebep 'Pıhtı'

Pandemi öncesinde de her dört ölümden birinin pıhtıya bağlı gelişen kalp krizi, inme ve toplar damar tıkanması olduğunu belirten uzmanlar, virüsün bu oranları artırdığını söyledi.

İlk defa ortaya çıktığında bir solunum yolu hastalığı olarak bilinen ve sadece akciğerleri etkilediği düşünülen koronavirüse bağlı ölümlerin en önemli sebebinin virüsün etkisiyle vücutta oluşan pıhtılar olduğu bildirildi.

Pıhtının bağışıklık sisteminin Covid-19 virüsü ile savaşı sırasında ortaya çıktığını söyleyen Türkiye gazetesine konuşan Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya koronavirüs pandemisi öncesinde de dünyada her dört kişiden birinin pıhtı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek “Bu açıdan bakıldığında günümüzde insanoğlunun en önemli sağlık tehdidinin ‘pıhtı’ olduğu anlaşılıyor. Özellikle ağır geçirilen Covid-19 enfeksiyonlarında tromboz dediğimiz pıhtı gelişme riski katlanarak artıyor. Hem enfeksiyon sırasında hem de sonrasında meydana gelen ölümlerin en önemli sebebi damarların içinde oluşan pıhtılar” dedi.

ÖLÜMLERİN ARTMASINDA KOVİD-19 ETKİSİ

47. Ulusal Hematoloji Kongresi’nin basın toplantısında yaptığı konuşmada pandemi sürecinde tromboza bağlı ölüm tablosunun korkutucu olduğunu ve ölüm oranlarının artmasında Covid-19’un büyük etkisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçükkaya “Covid-19 salgını sürerken iki yılda yaklaşık 18 milyon insanın kalp kriziyle (kalp damarlarının trombozu), 10 milyon kişi inme (beyin damarlarının trombozu) ve 3 milyon kişi de toplardamarların tıkanması sebebiyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin önemli bir kısmı Covid-19 virüsü yüzünden meydana geldi” diye açıkladı.

Prof. Dr. Küçükkaya, "Ağır Covid-19 hastalarında hem akciğer küçük damarlarında hem de kalp ve beyin damarlarında tromboz görülme sıklığı yüksektir. Bu durum bu hastalarda en önemli ölüm sebebidir" dedi.

PIHTI NASIL OLUŞUYOR?

Bütün ağır enfeksiyonlar sırasında, mikroplar veya toksinlerin dokularda ve damarlarda hasara sebep olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Küçükkaya, bağışıklık sistemi mikroplarla savaşırken açığa çıkan maddelerin pıhtılaşma sistemini uyardığını belirterek “Amaç mikropları pıhtı ağıyla çevirmek ve kana karışmasına engel olmaktır. Ağır enfeksiyonlarda bazen bu süreç kontrolden çıkabilir. Enfeksiyon alanında ve vücudun başka yerlerinde pıhtılar oluşabilir. Ağır Covid-19 hastalarında hem akciğer küçük damarlarında hem de kalp ve beyin damarlarında tromboz görülme sıklığı yüksektir. Bu durum bu hastalarda en önemli ölüm sebebidir. Obezite, diyabet, kalp hastalığı, kanser gibi zaten pıhtı riski yüksek hastalarda Covid-19 hastalığından ölümlerin fazla olmasının da en önemli nedeni budur” diye konuştu.

HORMON İLAÇLARI RİSK TEŞKİL EDİYOR

Toplumda bazı grupların Covid-19 enfeksiyonu dışında da tromboz riski altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Küçükkaya, doğum kontrol ilaçları ve âdet düzenleyiciler gibi östrojen içeren hormon ilaçları kullananlarda riskin yüksek olduğunu belirterek “Kalp hastalıkları, kanserler, ağır enfeksiyonlar, büyük ameliyatlar, bazı ortopedik operasyonlar, bazı kan ve romatizma hastalıkları seyrinde damar tıkanıklığı artabilir. Yaşlanma da bir risk faktörüdür. Yaşlanma ile damarlar da bozulur ve pıhtı riski artar” dedi.