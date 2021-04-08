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Koronavirüsün uğramadığı mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü

Koronavirüs renk haritasında mavi renkli olan bir mahalle kırmızıya döndü. Renk haritasında uyarı veren illerden olan Samsun'da Bafra ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde koronavirüs vakasına rastlanmamıştı. Ancak hiç vaka görülmeyen mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü.

Koronavirüs tablosunda kırmızı alarm veren illerden olan Samsun'da, hiç vaka görülmeyen bir mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü, mavi olan mahalle kızardı. Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs vakasından Nisan ayının başına kadar hiç vakaya rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde 3 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüsün uğramadığı mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü

3 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye korona lideri Samsun'da korona vaka sayıları tırmanmaya devam ederken, vaka olmayan bazı mahallerde de Kovid-19 görülmeye başlandı. Korona sürecinde Bafra ilçesinde bulunan 140 nüfuslu Şahinkaya Mahallesi bazı tedbirleri alsa da virüsle 387 gün sonra tanıştı. Özellikle dışarıdan fazla misafir kabul etmeyen, her gün camiden anons ile korona virüs uyarısı yaparak tedbir alan mahallede 1 Nisan'da 2 kişi, 2 Nisan'da da 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüsün uğramadığı mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldü

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