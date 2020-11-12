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  3. Koronaya yakalanan Şener Şen'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

Koronaya yakalanan Şener Şen'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan Türk sinemasının usta oyuncusundan Şener Şen'den iyi haberler var.

Koronaya yakalanan Şener Şen'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

Türkiye, Yeşilçamın unutulmaz karakterlerinden usta oyuncu  Şener Şen’den gelen son dakika haberiyle sarsılmıştı. Pazar günü Koronavirüs PCR test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen 78 yaşındaki Şen, hastaneye yattı.

Şener Şen'den iyi haberler var! 

Hastanedeki odasında Oksijenle tedavisine başlanan Şen’in sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığ durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Menajeri de açıklama yaptı

Öte yandan Usta oyuncu Şener Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu da, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şen'in tedavisine başlandığını ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Avşaroğlu, "Şener Şen, pazar günü test yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Karantinada bulunan Şener Bey'in durumu gayet iyi. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor" dedi.



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