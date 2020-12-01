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  3. Koronayı yenen Seda Bakan doğruca pazara koştu!

Koronayı yenen Seda Bakan doğruca pazara koştu!

1 çocuk annesi olan ünlü oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlatan Bakan, karantina sonrası kendini pazara attı.

Koronayı yenen Seda Bakan doğruca pazara koştu!

Ünlü oyuncu Seda Bakan koronavirüsü atlatır atlatmaz pazarın yolunu tuttu. 

Son günlerde yasakların hızlandırılmasına rağmen giderek etkisini arttıran koronavirüs , ünlüler camiasındanda ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı.

Koronayı yenen Seda Bakan doğruca pazara koştu!

Geçtiğimiz haftalarda virüse yakalandığını duyuran Bakan, hastalığı hafif atlattı. Süreç boyunca ilaç kullanmadığını dile getiren Seda Bakan karantinadan çıkan oyuncu soluğu pazarda aldı.

Koronayı yenen Seda Bakan doğruca pazara koştu!

Kızı Leyla ile alışveriş yapan oyuncu balık aldı. Pazar alışverişini tamamlayan Bakan, "Açılışımızı pazarımıza giderek yaptık" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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