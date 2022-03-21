Koroner ne demek, TDK'ya göre Koroner kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koroner ne demek? Koroner TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koroner kelimesi. Peki koroner ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koroner nedir, koroner kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORONER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koroner kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Koroner kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre koroner kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalbi taç şeklinde kuşatıp besleyen (damarlar)

