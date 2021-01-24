Korsanların kaçırdığı Türk gemisi Gabon karasularında!

Korsanların kaçırdığı Türk gemisi hakkında son dakika açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin Gabon karasularına yanaştığını bildirdi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında Mozart isimli bir Türk gemisinin dün silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. 19 kişilik mürettebatta 1 Azerbaycanlı mühendis öldürüldü, 15 gemici de korsanlar tarafından kaçırıldı.

''KORSANLAR HENÜZ GERİ DÖNÜŞ SAĞLAMADILAR''

NTV'ye konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar.

“AZERİ GEMİCİ ALINACAK”

Geminin Gabon karasularından limana yaklaştığını aktaran Çavuşoğlu, “Gemi yaklaştıktan sonra vefat eden Azeri gemici alınacak” ifadelerini kullandı.

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