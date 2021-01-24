Türk gemisine korsan saldırısı! Yaralı kaptanın ses kaydı ortaya çıktı...

Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda Azerbaycanlı 1 gemici hayatını kaybederken, 15 kişilik mürettebat da kaçırıldı.

2 YARALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Geminin 4. kaptanı ile yapılan görüşme kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında kaptan bacağından yaralı olduğunu ve bu halde gemiyi kullandığını söyledi. Korsanların kendisine bir rota oluşturduğunu söyleyen kaptan ayrıca yağcının da karnında şarapnel izlerinin olduğunu bildirdi.

SON DURUM...

Kaçırılan 15 kişinin son durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Erdoğan, kaçırılan Türk gemisinin kaptanı ile iletişime geçti