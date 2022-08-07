Koruma değil suç makinesi! Cemal Enginyurt'un tutuklanan korumasının dosyası kabarık çıktı!

Cemal Enginyurt ve Latif Şmşek'in dün akşamki canlı yayında tartışması sonrası Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e saldrımış ve darp etmişti. O koruma tutklanarak cezaevine gönderildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Koruma değil suç makinesi! Cemal Enginyurt'un tutuklanan korumasının dosyası kabarık çıktı!

Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasında dün akşam canlı yayında tartışma alevlenmiş ve Cemal Enginyurt Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü. Trtışamın yaşandığı sırada Enginyurt'un yerinden kalkıp şimşek'in yanına gitmesiyle birikte Enginyurt'un koruması olduğun söylenen kişi de Şimşek'e saldrımıştı.

Koruma değil suç makinesi! Cemal Enginyurt'un tutuklanan korumasının dosyası kabarık çıktı!

KOŞARAK YAYINA GİRMİŞTİ

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala konularının konuşulduğu sırada Latif Şimşek'İn Cemal Enginyurt'un sözlerine "Bırak bu işleri" demesi sonrası ortalık kızışarak kavgaya dönüşmüştü. Cemal Enginyurt ve koruması olduğu söylenen kişinin Latif Şimşek'e saldrıması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koruma değil suç makinesi! Cemal Enginyurt'un tutuklanan korumasının dosyası kabarık çıktı!

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cemal Enginyurt'un canlı yayın sırasında yanında bulunan ve resmi kayıtlarda koruması olduğu bilinmeyen kişi hakkında bugün gözaltı kararı çıkmıştı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutklanarak cezaevine gönderildi.

Koruma değil suç makinesi! Cemal Enginyurt'un tutuklanan korumasının dosyası kabarık çıktı!

SUÇ DOSYASI KABARIK

Koruma olduğu söylenen Emrah Topal'ın “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından da kayıtları olduğu olrtaya çıktı.

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