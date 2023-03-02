Kory Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kory Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kory Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kory Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kory Roberts 17 Aralık 1997 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kory Paul Roberts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kory Roberts Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Kory Roberts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kory Roberts'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kory Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kory Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kory Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kory Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Walsall

2 Eylül 2020 yılında Bromley

29 Eylül 2021 yılında Telford Utd

22 Kasım 2021 yılında Bromley

27 Kasım 2021 yılında Rushall

1 Ocak 2022 yılında Bromley

28 Ocak 2022 yılında Dartford

7 Mayıs 2022 yılında Bromley

22 Temmuz 2022 yılında Hemel

Kory Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kory Roberts şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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