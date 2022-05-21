Koşaç ne demek, TDK'ya göre Koşaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koşaç ne demek? Koşaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koşaç kelimesi. Peki koşaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koşaç nedir, koşaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOŞAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koşaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre koşaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren, yükleme güçlü ihtimal, olumluluk, olumsuzluk, süreklilik, kesinlik kavramları veren -dır / -dir eki veya değil kelimesi

