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  3. Koşarak caddeye çıkan çocuğun ayağının üzerinden yolcu otobüsü geçti

Koşarak caddeye çıkan çocuğun ayağının üzerinden yolcu otobüsü geçti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti. Neye uğradığını şaşıran talihsiz çocuk yere düştükten sonra panikle ayağa kalkarak topallaya topallaya bir dükkana girdi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar kameralara anbean yansıdı.

Alpaslan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen küçük bir çocuk sokaktan aniden caddeye doğru koştu. Trafiği kontrol etmeden caddeye fırlayan çocuğu ayaklarının üzerinden otobüs geçti.

Çocuğun ölümden döndüğü ve halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise bir iş yerinin kamerasıyla kayıt altına alındı. 

Kameraya yansıyan görüntülerde yola fırlayan çocuğun yolcu otobüsüyle burun buruna gelmesi ve otobüsün tekerinin çocuğun ayağının üzerinden geçtiği görülüyor. Ardından ayakları ezilen çocuk bu sırada aksayarak yolun kenarına geçiyor. 

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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