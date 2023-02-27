Koshiro Uda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koshiro Uda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koshiro Uda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koshiro Uda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koshiro Uda 26 Eylül 2004 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宇田 光史朗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koshiro Uda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Koshiro Uda'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Koshiro Uda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koshiro Uda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC
Koshiro Uda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koshiro Uda şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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