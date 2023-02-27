Koshiro Uda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koshiro Uda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Koshiro Uda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koshiro Uda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.