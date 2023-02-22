Kosmas Tsilianidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosmas Tsilianidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosmas Tsilianidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosmas Tsilianidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosmas Tsilianidis 9 Mayıs 1994 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κοσμάς Τσιλιανίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosmas Tsilianidis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES SPORT yapmaktadır. Kosmas Tsilianidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kosmas Tsilianidis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosmas Tsilianidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosmas Tsilianidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosmas Tsilianidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosmas Tsilianidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Iraklis

3 Ocak 2013 yılında Eginiakos

30 Haziran 2013 yılında Iraklis

1 Temmuz 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2019 yılında OFI Girit

Kosmas Tsilianidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosmas Tsilianidis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Kosmas Tsilianidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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