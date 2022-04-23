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Kösnük ne demek, TDK'ya göre Kösnük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kösnük kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kösnük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kösnük nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kösnük kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kösnük ne demek, TDK'ya göre Kösnük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kösnük ne demek? Kösnük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kösnük kelimesi. Peki kösnük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kösnük nedir, kösnük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÖSNÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kösnük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kösnük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş isteme dönemi gelmiş (hayvan)

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