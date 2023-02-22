Kosta Aleksic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Aleksic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Aleksic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Aleksic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Aleksic 9 Mart 1998 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Коста Алексић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Aleksic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J&P yapmaktadır. Kosta Aleksic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kosta Aleksic'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosta Aleksic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Aleksic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosta Aleksic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Aleksic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Becej

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički

8 Şubat 2019 yılında Becej

30 Haziran 2019 yılında Čukarički

7 Şubat 2020 yılında Napredak

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

23 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

7 Eylül 2021 yılında FC Sevan

10 Ocak 2022 yılında Iraklis

Kosta Aleksic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Aleksic şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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