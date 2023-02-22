Kostandin Kariqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostandin Kariqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostandin Kariqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostandin Kariqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostandin Kariqi 30 Ekim 1996 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostandin Kariqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Kostandin Kariqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kostandin Kariqi'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kostandin Kariqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostandin Kariqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostandin Kariqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostandin Kariqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AO Trikala U19

1 Temmuz 2016 yılında AO Trikala

16 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

9 Temmuz 2018 yılında Volos NPS

10 Temmuz 2019 yılında KF Tirana

3 Eylül 2019 yılında Ap. Larisas

4 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Anag. Karditsas

23 Ağustos 2022 yılında Proodeftiki

Kostandin Kariqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostandin Kariqi şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kostandin Kariqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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