Kostas Efthymiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostas Efthymiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostas Efthymiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostas Efthymiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostas Efthymiadis 23 Aralık 2002 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κώστας Ευθυμιάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostas Efthymiadis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kostas Efthymiadis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kostas Efthymiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostas Efthymiadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostas Efthymiadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostas Efthymiadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2021 yılında Ik. Tsaritsanis

30 Haziran 2021 yılında Ap. Larisas U19

1 Şubat 2022 yılında Ap. Larisas

5 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas

Kostas Efthymiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostas Efthymiadis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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