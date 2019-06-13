Koton Babalar Günü kampanyası 2019 | Koton Babalar Günü hediyeleri

Babalarına hediye almak isteyen herkes hediye arayışına girdi bile. işte sizin için seçtiğimiz Koton Babalar günü indirimleri ve Koton Babalar Günü kampanyası hediyeleri.

Koton Babalar Günü kampanyası 2019

Anneler Günü’nde annenize hediye alarak ona sizin gözünde ne kadar değerli olduğunu gösterdiniz. Peki ya babanız? Anneler Günü’nün bitmesiyle yaklaşan Babalar Günü sayesinde bu sefer sıra babanızda! Kendinizi bildiniz bileli sizi koruyan, arkanızda duran babanıza minnettarlığınızı göstermek için Babalar Günü gibi özel bir gün müthiş bir fırsat olabilir.

Babalar Günü Ne Zaman?

Babaların iple çektiği Babalar Günü, haziran ayının üçüncü pazarı kutlanır. Babanıza onu ne kadar sevdiğinizi göstermek için illa bir özel gün gerekmez fakat Babalar Günü size duygularınızı dile getirmek için mükemmel bir fırsat sunar. “Babalar Günü ne zaman?” sorusunun bu yılki cevabı ise 17 Haziran Pazar günüdür. Güne keyifli bir kahvaltı ile başlanabilecek Babalar Günü sırf babanız için değil tüm aile için de büyülü bir özel gün olabilir.

Babalar Günü Hediyesi

Babalar Günü yaklaştıkça strese girebilirsiniz. Babalar günü hediyesi için babanıza neyin uygun olacağını, onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünerek panik olabilirsiniz. Ama merak etmeyin. Önemli olan babanızın sizi ne kadar çok sevdiğini hatırlamanız ve sizin de onu çok iyi tanıdığınızı unutmamaktır.

Babalar Günü Hediyesi Önerileri

Babalar Günü hediyesi olarak akla ilk başta giyim gelir. Babalar Günü’nde babanıza verdiğiniz değeri göstermek için ideal olan kıyafetler birçok çeşitte karşımıza çıkar. Bunların en popüleri tişörttür. Yazın gelmesi ile birlikte hayli popüler olan tişörtler sayısız çeşitte karşımıza çıkar. Sadeliği seven babalar için tek renk basic tişörtleri tercih edebileceğiniz gibi stiline biraz daha renk katmayı seven babalar için desenli tişörtler hoş bir Babalar Günü hediyesi olabilir.

Tişört dışında bir başka Babalar Günü hediyesi de gömlektir. Hem günlük hayatta hem de çalışan babaların ofiste kullanabileceği gömlekle düşünceli olmanın yanında işlevsel de bir Babalar Günü hediyesidir. Babanızın tarzına göre ister bol, ister slim fit ister de casual gömleklerden birini seçip Babalar Günü hediyesi olarak verebilirsiniz. Eğer Babalar Günü hediyenizi biraz daha kişiselleştirmek isterseniz bir karta Babalar Günü sözlerinden birini yazıp duygusal bir an yaratabilirsiniz.

Sportif bir babanız varsa ona Babalar Günü’nde verilecek en güzel hediyelerden biri de spor ayakkabıdır. İster günlük hayatta ister de spor yaparken kullanabileceği spor ayakkabılar hem stil tamamlayıcı hem de faydalı bir Babalar Günü hediyesidir. İster koşu ayakkabısı olsun ister de futbol ayakkabısı olan krampon, spor ayakkabılar her babayı mutlu eder. Babalar Günü hediyenizin sadece maddi olmasını istemiyorsanız babanıza spor ayakkabısını verip yanına da bir de aktivite planlayıp hem bütün günü onunla geçirip hem de spor ayakkabısını denemek için mükemmel bir fırsat yaratabilirsiniz.

Spor ayakkabının yanı sıra babanıza verebileceğiniz Babalar Günü hediyelerinden biri de eşofman takımlarıdır. Babanız uyumu seviyorsa tam ona göre olan eşofman takımları hem rahatlık sağlar hem de spor bir görünümün anahtarı olur. Eğer hazır kombin istemiyorsanız her zaman kendi kombininizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Farklı eşofman altları ve eşofman üstlerini birleştirerek Babalar Günü hediyenize kendinizden bir parça katabilirsiniz.

Babalar Günü için Hediyeler

Babanıza hem pratik hem de uzun yıllar kullanabileceği bir Babalar Günü hediyesi vermek istiyorsanız tıraş makinesi güzel bir seçenek olabilir. Her gün kullanırken sizi hatırlayabileceği ve babanızın güne sizinle uyanmasını sağlayan traş makinesi Babalar Günü’nde hayli tercih edilen bir hediyedir. Eğer Babalar Günü hediyeniz olan traş makinesine biraz daha kişisel bir dokunuş katmak isterseniz kendi yazdığınız bir Babalar Günü şiirini de hediye paketine iliştirebilirsiniz.

Teknoloji aşığı bir babanız varsa ona verilecek en güzel Babalar Günü hediyesi akıllı telefon olabilir. Hem ona her daim ulaşabilmek hem de cep telefonunun her özelliğini zevkle kullanacağını bilmek ikinize de güzel bir hediye olur. Cep telefonu dışında akıllı saatler de Babalar Günü hediyesi olarak düşünülebilir. Akıllı telefonlarla eşitlendiğinde hem şık hem de kullanışlı olan akıllı saatler tam da teknoloji aşığı babalara göre!

Daha klasik tarzda bir babanız varsa tercihinizi klasik aksesuarlardan yana kullanabilirsiniz. Babalar Günü hediyesi olarak çokça tercih edilen kravat her daim popülerliğini korur. Hem özel günlerde hem de ofiste takılabilecek kravatlar babanızın sizi daima yanında hissetmesini sağlar. Zamansız bir aksesuar olan kravat, uzun yıllarca güzel bir Babalar Günü hediyesi olarak akıllarda kalabilir. Bir diğer şık aksesuar önerisi de kol düğmesi olabilir. Gömleklerin manşetlerine ayrı bir hava katan kol düğmeleri Babalar Günü hediyesi olarak elegan bir alternatiftir. Kol düğmelerini biraz daha özelleştirmek isterseniz babanızın baş harflerinden oluşan özel yapım bir kol düğmesi tercih edebilirsiniz.

Klasiklerin klasik olmasının bir nedeni var derler. Parfüm de konu Babalar Günü denince akla ilk gelen hediyelerden biridir. Öyle olmasının da haklı bir nedeni var. Ferahlatıcıdan keskine, çiçekliden baharatlıya kadar birçok çeşidi bulunan parfümler gün boyu babanızın yanında olur. Babanıza, Babalar Günü’nde onun seveceği tarzda bir parfüm hediye ederek onu ne kadar tanıdığınızı gösterebilirsiniz. Eğer parfüm seçiminde kararsız kalırsanız tercihinizi birçok kokunun bir arada bulunduğu parfüm setlerinden yana da kullanabilirsiniz. Böylece babanızın her gün farklı kokular denemesine olanak sağlayabilir ve sanki birden fazla Babalar Günü hediyesi vermiş gibi olabilirsiniz.

Babalar Günün'nde ne hediye alınır sorusunun cevabını Koton ile keşfedin. Bütçenize uygun hediyeleri, babanıza özel hediye setlerini babanızı mutlu edecek bir şiir ile birleştirin. Unutmayın ki babalarınız için ister hediye olsun ister Babalar Günü sözleri içeren bir kart olsun, babanızın gözünde o en değerli armağan olacaktır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!

Koton Babalar Günü hediyeleri