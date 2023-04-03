Kouassi Dayoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kouassi Dayoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kouassi Dayoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kouassi Dayoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kouassi Dayoro 17 Kasım 1998 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kouassi Dayoro Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kouassi Dayoro'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kouassi Dayoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kouassi Dayoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B
Kouassi Dayoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kouassi Dayoro şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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