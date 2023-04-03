Kouassi Dayoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kouassi Dayoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kouassi Dayoro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kouassi Dayoro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.