Astroloji biliminde kova burçları anlatırken diğer burçlara nazaran hep daha ilginç fikirlere sahip oldukları ifade edilir bu da farklı kişilik özelliklerine sahip olduğunu doğrular. Ortamlarda ilginç fikirler hep kova burçların çıkar arkadaş ortamlarında oldukça sevilirler. Yalandan hiç hoşlanmazlar. Yalan konuşan ve kendisini aldattığını düşündüğü insanları hemen hayatından çıkarabilir.

Burç yorumlarında hep sıradanlıktan hoşlanmadıkları ifade edilir. Bu yazımızda kova burcu ile alakalı kilo konusunu ele alacağız. Kilo konusu her insanın hayatının belli dönemlerinde yaşadığı problemlerden birisidir. Kova burcunda da bu böyledir. Yemek yemeyi çok sevdikleri hatta zevk aldıkları için kilo bir problem olarak karşılarına çıkar.

Kova Burcu Neden Kilo Alır?

Bazı burçlarda olduğu gibi kova burçları da yemek yemeyi, farklı tatlar denemeyi severler. Özgürlüklerine düşkün oldukları için yemek konusunda da kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Her işlerinde olduğu gibi yemek konusunda da aceleci oldukları için dışarıda yemek yemek onlar için kaçınılmazdır. Kural tanımazlık hayatlarının bir parçası olduğu içinde bu durum onlara kilo olarak geri döner.

Aynı şeyleri tekrar eden diyetisyen ve diyet programlarından pek hoşlanmazlar o yüzden diyet yaparken pek istikrar sağlayamazlar. Ama genel olarak kova burçları sağlıklı ve fit duran insanlardır. Bunun sebebi de kendilerine kısa süreli ama etkili programlar bulup uygularlar. Bu da pratik zekalarının bir ürünüdür.

Kova Burcu Nasıl Kilo Verir?

Pratik, kısa süreli ama etkili diyetler kovalar için en iyi tercihlerdir. Hayatlarının sonuna kadar diyet yapma ve kısıtlanma fikri onlar için korkutucu olabilir. Aşırı kilolu kovalara pek rastlanmaz bunun sebebi ise kilolu olmaktan da hoşlanmamalarıdır ve biraz kilo aldıklarında hemen çözüm ararlar. Bu sebeple sık sık diyet yaptıklarını da duyabilirsiniz.

Kova Burçlarının Yapacağı Örnek Diyetler

13 günlük İsveç diyeti bu burçların yapacağı harika diyetlerden biridir. Yine bir başka yapabileceği diyet 7 günlük hurma orucudur. Diğer bir alternatif 3 günlük kabak diyeti olabilir.