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Kovid-19 Avrupa'daki genelevleri iflas ettirdi

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri olan Almanya'nın Köln kentindeki 11 katlı genelev pandemi nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Genelevde çalışan 60 kişinin ise işine son verildi.

Kovid-19 Avrupa'daki genelevleri iflas ettirdi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı "Pascha" isimli genelev koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iflas duyurusunda bulundu.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Ehrenfeld semtindeki genelevin iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi. Alman basınında yer alan haberde, Avrupa'nın en büyük genelevlerinden biri olduğu belirtilen işletmenin iflasının, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bu tip işletmelerin kapatılmış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kovid-19 Avrupa'daki genelevleri iflas ettirdi

60 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Genelevi işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, Köln Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iflas başvurusunu verdi. Ehrenfeld Horn caddesi üzerinde 11 katlı bir binada faaliyet gösteren işletmenin maliyetlerini karşılayamadığı ve binada temizlikten güvenlik görevlilerine kadar 60 kişinin çalıştığı bildirildi. Ayrıca, salgının başından beri hiçbir geliri olmayan işletmenin, çalışanlarına maaş ödemesi yapamadığı da ifade edildi. Öte yandan, Pascha'da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.



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