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KOVID-19 için geliştirilen hap onaylandı! Hasta ve ölüm oranlarını yarı yarıya azaltıyor!

ABD ilaç devi Merck COVID-19'a karşı ilaç geliştirmişti. İngiltere, geliştirilen hapı onayladığını açıkladı. Bu kararla birlikte İngiltere, koronavirüs hapına onay veren ilk ülke oldu.

KOVID-19 için geliştirilen hap onaylandı! Hasta ve ölüm oranlarını yarı yarıya azaltıyor!

İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi kurumu, ABD ilaç devi Merck'in COVID-19 için geliştirdiği Molnupiravir'in kullanımına onay verdi.

Washington Post'un haberine göre Merck Başkanı Robert M. Davis yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i dünyanın dört bir yanındaki hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için hem titizlikle hem de aciliyetle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

VİRÜSÜN GENETİK KODLARINI BOZUYOR

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunla mücadele ediyor.

KOVID-19 için geliştirilen hap onaylandı! Hasta ve ölüm oranlarını yarı yarıya azaltıyor!

EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor. Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.

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