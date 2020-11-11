Kovid-19 ile cocukları bekleyen tehlike: MIS-C Sendromu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkeye yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada tedirginlik sürüyor.

Koronvirüsle birlikte çocuklarda 'Multisistem İnflamatuar Sendromu' ismi verilen ayrı bir hastalık da belirebiliyor. Söz konusu hastalığın yoğun bakımda tedavi gerektirdiği biliniyor.

Çok da bilinmeyen 'Multisistem İnflamatuar Sendromuna ilişin açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, sendromun çoklu organ yetmezliğine yol açtığını ve sinir sistemini etkilediğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ''Sadece Hacettepe'de bu hastalıktan 27 çocuk tedavi gördü'' dedi.

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROMU (MIS-C) NEDİR?

Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) ile ilgili ailelere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, MIS-C'in Türkiye’de Temmuz ayından itibaren görülme sıklığının arttığını açıkladı. Salgının başlangıcından bu yana uzmanlar, çocukların korona virüsünden yetişkinler kadar korunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. Çoğu zaman çocuklar virüsün etkilerini belirtisiz ya da hafif atlatsalar da yapılan bilimsel çalışmalar birçok riski gözler önüne serdi.

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROMU (MIS-C) NASIL ANLAŞILIR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kawasaki ile belirtileri benzer olsa da MIS-C’te çok daha ciddi bir tablo ortaya çıktığının altını çizdi ve aileleri uyardı.

Prof. Dr. Ceyhan, “Sadece Hacettepe'de 27 çocukta görüldü. Diğer uzman arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre onlar da bu vakalara rastlıyorlar. Sadece Hacettepe'de 27 vaka varsa Türkiye'de yüzlerce hasta var demektir. Şu an toplam sayıyı bilmiyoruz ama bununla ilgili bir yayın hazırlamış bulunuyoruz. Dediğim gibi ne yazık ki bu Kawasaki'den çok daha ağır bir hastalık; bizdeki bu çocukların hepsi yoğun bakımda” şeklinde konuştu. MIS-C’in romatizmal hastalıklar grubunda yer alan bir sendrom olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, hastalığın sitokin fırtınasında olduğu gibi bağışıklık sisteminin virüse cevap verirken kendi hücrelerine zarar vermesi ile ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, Kawasaki’den farklı olarak, kalp damarlarında şişme gibi etkenlerin tabloyu ağırlaştırdığını vurguladı.

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROMU (MIS-C) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ceyhan "İlk başta, korona virüsü tanısı alan 0-19 yaş arasındaki çocuklarda deride soyulma, parmakta şişme, gözde kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıktı. ABD'de, İtalya'da ve İngiltere'de geçtiğimiz Mayıs ayında bununla ilgili makaleler yayımlandı. Bunu ilk olarak Kawasaki hastalığına bağladılar ancak o aslında MIS-C. Çünkü bu çocuklar günler içinde hayatını kaybediyordu” dedi. Prof. Dr. Ceyhan, Kawasaki’nin bu kadar ağır tablolara neden olan bir hastalık olmadığını vurguladı.

Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) 3 belirtisi:

1.Deride soyulma

2.Parmakta şaşma

3.Gözde kızarıklık