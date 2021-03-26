Kovid-19 para cezaları için iddia: Vatandaşların banka hesapları bloke oluyor!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında pozitif vaka sayıları artmaya devam ediyor. Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen aşı CoronaVac'ın ülkemizde yaygınlaşması ile birlikte 1 Mart'ta başlatılan kademeli normalleşme süreciyle birlikte 'Dinamik Denetim Sistemi' adı verilen denetleme sistemi gündeme geldi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgilendirmesini yaptığı 'Dinamik Denetim Modeli' İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanması ve bu kapsamdaki tüm alanların denetlenmesi şeklinde açıklandı.

Dinamik denetim modeli nedir? | İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Süreci genelge maddeleri neler?

DENETİMLERLE BİRLİKTE CEZALAR DA ARTTI

Bu kapsamda denetlemelere ara vermeden devam edilirken her hafta binlerce vatandaş, iş yeri sahibi ya da kısıtlamaları ve tedbirleri herhangi bir şekilde ihlal eden kişilere para cezası uygulanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiada ise bu cezalar hakkında, "Kovid-19 önlemleri nedeniyle kesilen idari para cezalarını ödemeyen vatandaşların banka hesaplarına bloke koyulduğu" öne sürüldü.

İddialara ilişkin henüz yetkili isimlerden bir açıklama gelmezken tedbirlere uymayan kişilere para cezasının yanı sıra adli işlemler de uygulanabiliyor.