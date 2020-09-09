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Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep oluyor

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep oluyor. Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar verebiliyor. Son günlerde Korona virüsün farklı etkileri ve tedavisindeki ağrı kesici kullanımı sıklıkla konuşuluyor.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep oluyor

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar verebiliyor. Son günlerde Korona virüsün farklı etkileri ve tedavi süreçlerinin detayları sıklıkla konuşuluyor.

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Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, "Covid'in en önemli belirtisi miyalji dediğimiz kas ve eklem ağrısıdır. Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen saçının kökünden ayak tırnağına kadar şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir. Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Covid'in kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral (Favipiravir) ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu hasar geçicidir. Covid'in doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi, yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80'inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Korona virüs tedavisinde maalesef ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir kez daha korona virüsü ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız. Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve bulaştan uzak durmaktır" dedi.



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