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Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladı

Burdur'da 60 yaşındaki bir kişiye koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine testi yapılması istendi. Ancak yaşlı adam ilk fırsatta hastanenin açık olan penceresinden kaçtı. İhbar üzerine polis tarafından yakalanan adamın ilk savunması "Niye kaçmayayım?" oldu.

Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladı

Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken Burdur'da yaşanan olay pes dedirtti. Koronavirüs testi yapılması için hastanede bekletilen Ş.K. (60), telaşa kapılıp pencereden kaçtı. 

PENCEREDEN ATLADI

Burdur’da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.

Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladı

''NİYE KAÇMAYAYIM?''

Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.

Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladı

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