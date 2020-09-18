Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladı

Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken Burdur'da yaşanan olay pes dedirtti. Koronavirüs testi yapılması için hastanede bekletilen Ş.K. (60), telaşa kapılıp pencereden kaçtı.

PENCEREDEN ATLADI

Burdur’da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.

''NİYE KAÇMAYAYIM?''

Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.