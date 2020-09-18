Kovid-19 testinden kaçan hasta pencereden atladı
Burdur'da 60 yaşındaki bir kişiye koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine testi yapılması istendi. Ancak yaşlı adam ilk fırsatta hastanenin açık olan penceresinden kaçtı. İhbar üzerine polis tarafından yakalanan adamın ilk savunması "Niye kaçmayayım?" oldu.
Koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken Burdur'da yaşanan olay pes dedirtti. Koronavirüs testi yapılması için hastanede bekletilen Ş.K. (60), telaşa kapılıp pencereden kaçtı.
PENCEREDEN ATLADI
Burdur’da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.
''NİYE KAÇMAYAYIM?''
Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.