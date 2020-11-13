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  3. Kovid-19'a yakalanan CHPli Gürsel Tekin, Fahrettin Koca'ya teşekkür etti

Kovid-19'a yakalanan CHPli Gürsel Tekin, Fahrettin Koca'ya teşekkür etti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tekin, durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkürlerini iletti.

Kovid-19'a yakalanan CHPli Gürsel Tekin, Fahrettin Koca'ya teşekkür etti

Koronavirüs testi yaptıran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

Edinilen bilgiye göre kontrol amaçlı gözlem altında tutulan Tekin'in tedavisine evde devam edileceği söylendi.

 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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