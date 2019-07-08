Köyde kanlı infaz! Anne-oğul silahla vurulmuş olarak bulundu
Hakkari Çukurca'da bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan A.Ç. adlı kadın kurtarılamadı. 14 yaşındaki çocuğu ise tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Cevizli (Güzereş) köyünde gerçekleşti. İddiaya göre, 7 çocuk annesi A.Ç. ile 14 yaşındaki oğlu M.Ç. köy ortasında silahla vurulmuş bir şekilde bulundu.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan anne A.Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralan 14 yaşındaki M.Ç. ise tedavi altına alındı. A.Ç.’nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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