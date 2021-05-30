Akdeniz'de göçmen dramı! 117 düzensiz göçmen kurtarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Küçük esnafı korumak için hükümetten yeni hamle! Zincir marketlerde 200 metre detayı!Köylüler tedirgin! Türkiye'de et yiyen çekirge görüldüCiğerlerimiz yandı! Milas'taki korkutan orman yangını söndürüldüÜlkemizin Maldivleri'nden üzen görüntü! Salda Gölü'nde sarımtırak görüntü araştırılıyorYürek yakan haber! Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş şehit olduKadın cinayetleri bitmiyor! 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün erkek arkadaş kurbanı olduğu ortaya çıktıŞehit annesinden vatan nöbetindeki mehmetçiğe hediyeİstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandıResmi Gazete'de bugün (30.05.2021) |30 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Köylüler tedirgin! Türkiye'de et yiyen çekirge görüldü

Köylüler tedirgin! Türkiye'de et yiyen çekirge görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlanmaya köylüleri tedirgin etti. 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür köylülerin korkulu rüyası oldu.

Köylüler tedirgin! Türkiye'de et yiyen çekirge görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Yapılan açıklamalarda köylülerin tedirginlik yaşadığı vurgulandı. Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu. Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

Köylüler tedirgin! Türkiyede et yiyen çekirge görüldü

GECELERİ AVLANIYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Köylüler tedirgin! Türkiyede et yiyen çekirge görüldüArpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

Köylüler tedirgin! Türkiyede et yiyen çekirge görüldüKöylüler tedirgin! Türkiyede et yiyen çekirge görüldü

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT