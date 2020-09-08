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Koyunlarını kurtarmak isterken ablasını öldürdü

Trabzon'un Maçka ilçesinde, otlaması için yaylaya çıkardığı küçükbaş hayvanlarına doğru kurtların geldiğini gören 17 yaşındaki Hakan O., av tüfeğiyle kurtları korkutmak isterken ablasını vurdu. Hastaneye kaldırılan ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen abla, yaşamını yitirdi.

Koyunlarını kurtarmak isterken ablasını öldürdü

Trabzon'un Maçka ilçesinde, yaylada otlayan küçükbaş hayvanlarını, kurt saldırısından kurtarmak için av tüfeğini alarak evden çıkan Hakan O. (17), kapının eşiğine ayağı takılınca yere düştü. Düşmenin etkisiyle Hakan O.'nun elindeki av tüfeği ateş aldı ve ablası Nurdane Kandemir'i (37) vurarak ağır yaraladı. 4 çocuk annesi Kandemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Koyunlarını kurtarmak isterken ablasını öldürdü

YERE DÜŞÜNCE TÜFEK ATEŞ ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yediharman Yaylası'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yayladaki evde bulunan Hakan O., iddiaya göre, çoban köpeğinin havladığını duyunca, yaylada otlayan küçükbaş hayvanlarını kurt saldırısından kurtarmak için av tüfeğini alıp, dışarı çıkmak istedi. Kapı eşiğine takılarak yere düşen Hakan O.'nun elindeki tüfek, düşmenin etkisiyle aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, ablası Nurdane Kandemir'in baldırına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, ailesi tarafından otomobille Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kandemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tüfekten çıkan saçmaların, Nurdane Kandemir'in atardamarına isabet ettiği belirlendi.

Koyunlarını kurtarmak isterken ablasını öldürdü

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gözaltına alınan şüpheli Hakan O., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 çocuk annesi Nurdane Kandemir ise, Düzköy ilçesinde toprağa verildi. Kandemir'in ölümü ailesi ve komşularını hüzne boğarken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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