Kozmetik ne demek, TDK'ya göre Kozmetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kozmetik ne demek? Kozmetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kozmetik kelimesi. Peki kozmetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kozmetik nedir, kozmetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOZMETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kozmetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kozmetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kozmetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü madde

