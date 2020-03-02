KPSS 2020 4 tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM sonuç öğrenme linki

KPSS 2020 4 tercih sonuçları merakla bekleniyordu. Adaylar merakla internette KPSS 2020 4 tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyordu. Adayların bu merakı giderildi ve sonuçlar açıklandı. İşte KPSS 2020 4 tercih sonuçları öğrenme linki...

KPSS 2020 4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

ÖSYM'nin açıkladığı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

KPSS 2020/4 YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILDI?

Yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme detayları şöyle aktarılıyor:

- Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

- Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

- Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

- Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sağlık Bakanlığında sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmaya başlayacak adaylar için yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri belirlenen süre içinde yerleştiği kuruma teslim etmeyen atamaları gerçekleşmeyecektir.

KPSS ATAMADA HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR NELERDİR?

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.